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Η ερώτηση του «The Chase» που προκάλεσε την απορία της παρουσιάστριας.

Με ανανεωμένη εμφάνιση παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» όπου υποδέχθηκε τους νέους της παίκτες που ήρθαν αντιμέτωποι με το «Σούπερ Αγόρι».

Λίγη ώρα πριν από τον μεγάλο τελικό γύρο, μία ερώτηση σχετικά με τις αφροδισιακές ιδιότητες φαγητών ήρθε για να προκαλέσει απορίες στην παρουσιάστρια.

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Το ερώτημα αφορούσε την κινεζική κουζίνα: «Ποιο κινεζικό πιάτο φημίζεται για τις αφροδισιακές του ιδιότητες;», με τις πιθανές απαντήσεις να είναι οι ακόλουθες:

«Βρομερό τόφου, σούπα από φωλιές χελιδονιών, απόλαυση του Βούδα».

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Όταν ο παίκτης επέλεξε τη δεύτερη απάντηση, η Μαρία Μπεκατώρου αναρωτήθηκε: «Έχουν οι φωλιές χελιδονιών αφροδισιακές ιδιότητες;».

Όταν η απάντηση αποδείχθηκε η σωστή, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στον Chaser, ο οποίος εξήγησε: «Το βρομερό τόφου, μπορεί να έχει άλλες παρενέργειες… Έχω φάει τόφου. Όχι βρομερό».

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