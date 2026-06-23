Λίγο έλειψε να κάνει χατ τρικ ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία στην αποψινή αναμέτρηση γα το Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Ουζεμπκιστάν.

Με μία ανάρτησή του μετά το 5-0 της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στο Μουντιάλ 2026, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε παρών και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ένα βίντεο μετά το γκολ τον δείχνει να λέει «επέστρεψα, επέστρεψα» ενώ λίγο μετά το τέλος του αγώνα ο άσος της Πορτογαλίας ανάρτησε μία κλασική φωτογραφία του που δείχνει την πλάτη του και το όνομα στη φανέλα αλλά και την υπόλοιπη αποστολή.

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«Είμαστε εδώ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ρονάλντο δηλώνοντας την παρουσία της Πορτογαλίας στη διοργάνωση.

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Το 5-0 της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία πέτυχε το βράδυ της Τρίτης την πρώτη της νίκη απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, μετά την ισοπαλία με το Κονγκό.

Την ώρα που όλοι σχολιάζουν και περιμένουν να δουν την τελευταία εμφάνιση του Ρονάλντο σε Μουντιάλ, εκείνος απάντησε ήδη από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ για την Πορτογαλία.

Και κάπως έτσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του έγραψε ιστορία σκοράροντας σε έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ.

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Οι Πορτογάλοι πίεσαν το Ουζμπεκιστάν και λίγο αργότερα στο 16' έκαναν το 2-0 έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες. Το Ουζμπεκιστάν μείωσε αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς είχε προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

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Ο Ρονάλντο όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και έκανε το 3-0 για την Πορτογαλία. Λϊγο αργότερα με αυτογκόλ του Νεμάτοφ έγινε το 4-0 και το ματς έληξε με το 5-0 του Ράφα Λεάο.

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Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

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