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Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ 2026, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία.

Η Πορτογαλία άφησε πίσω της την ισοπαλία απέναντι στο Κονγκό και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με το ευρύ 5-0 του Ουζμπεκιστάν.

Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγραψε ιστορία σκοράροντας σε έκτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Οι «Ίβηρες» πίεσαν ασφυκτικά τους Ουζμπέκους και στο 16' έκαναν το 2-0 έπειτα από υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες.

Το Ουζμπεκιστάν μείωσε με φοβερό σουτ του Γκανίεφ, όμως το γκολ ακυρώθηκε εξαιτίας φαουλ που προηγήθηκε στο ξεκίνημα της φάσης στον Ζοάο Κανσέλο.

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Οι Πορτογάλοι καθάρισαν την αναμέτρηση από το ημίχρονο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει ξανά. Ο Μπρόυνο Φερνάντες βρήκε τον Κριστιάνο και εκείνος με διαγώνιο σουτ έκανε το 3-0.

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Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Πορτογαλία ήταν διαρκώς απειλητική και στο 60΄ έγινε το 4-0 με αυτογκόλ του Νεμάτοφ.

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Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 87' ο Ράφα Λεάο.

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Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

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