Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει παρακολουθήσει από κοντά ματς του Μουντιάλ 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην έχει πάει ακόμα σε γήπεδο για το Μουντιάλ 2026, αλλά θα απονείμει μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο το τρόπαιο στον νικητή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στον νικητή», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο Fox News, όταν τον ρώτησαν εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει την απονομή στον τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

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Η αμήχανη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Η δήλωση του προέδρου της FIFA θύμισε μια αμήχανη στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός ηγέτης και ο επικεφαλής της FIFA έδωσαν μαζί το τρόπαιο στους παίκτες της Τσέλσι, αλλά, στη συνέχεια ο Τραμπ δεν αποχώρησε, όπως συνηθίζεται. Αντίθετα, παρέμεινε ανάμεσα στους μπερδεμένους παίκτες, που ήθελαν να αρχίσουν να πανηγυρίζουν, αλλά κάπως τους… εμπόδιζε.

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Ο Τραμπ δεν έχει δει ακόμα από κοντά ματς του Μουντιάλ 2026

Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρακολουθήσει από κοντά κάποιο ματς του Μουντιάλ 2026, κάτι που αποτελεί έκπληξη για αρκετούς, δεδομένης της αδυναμίας που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στις κάμερες και την προβολή.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, το 2018, οι ΗΠΑ ανέλαβαν το τουρνουά, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, έχει υποδεχθεί τον Τζιάνι Ινφαντίνο στο Οβάλ γραφείο περισσότερες φορές από οποιονδήποτε ηγέτη. Αλλά και οι δύο από τους μεγαλύτερους σταρ του Μουντιάλ 2026 βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο. Ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε δείπνο που παρατέθηκε με αφορμή την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το παρών στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026 τον περασμένο Δεκέμβριο- εξάλλου έπρεπε να παραλάβει και το βραβείο Ειρήνης που θέσπισε η FIFA για να τον… παρηγορήσει επειδή δεν πήρε το αντίστοιχο Νόμπελ. Αλλά ακόμα δεν έχει πάει σε γήπεδο για ματς.

Είναι αρκετά ασυνήθιστο ο επικεφαλής διοργανώτριας χώρας να μην παρίσταται στο πρώτο ματς της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ, αλλά ο Τραμπ δεν ήταν στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Παραγουάη, αλλά ούτε και στον δεύτερο αγώνα με την Αυστραλία. Δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση του Λευκού Οίκου για αυτό το γεγονός.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως ούτε οι ηγέτες των άλλων δύο διοργανωτριών χωρών ήταν στα πρώτα ματς των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχασε την ισοπαλία κόντρα στη Βοσνία (1-1), επειδή βρισκόταν στη Γαλλία. Ωστόσο παρακολούθησε από κοντά τη νίκη του Καναδά επί του Κατάρ (6-0). Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ανακοινώσει εδώ και μήνες ότι δεν θα παρακολουθήσει από κοντά ματς του Μουντιάλ 2026. Όσο για την πρεμιέρα, δώρισε το εισιτήριο που της παρείχε η FIFA σε μία νεαρή γυναίκα που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό. «Ως πρόεδρος, είναι καλύτερο να δώσω τη θέση μου σε κάποιον που δεν θα μπορούσε να πάει», εξήγησε.

Με πληροφορίες από Athletic