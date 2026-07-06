Παίζει ο Μπάλογκαν στο ΗΠΑ- Βέλγιο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο Μουντιάλ 2026 με την ανάκληση της ποινής του Φολάριν Μπάλογκαν για την κόκκινη κάρτα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραδέχθηκαν ότι μίλησαν για το θέμα, πριν από την απόφαση της FIFA. Και έριξαν περισσότερο λάδι στη φωτιά, ενώ λίγη ώρα αργότερα, απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου.

Η τοποθέτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν περισσότερο… θεσμική, αφού επέμεινε πως παρά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, η απόφαση ελήφθη από τα ανεξάρτητα όργανα της FIFA, χωρίς δική του συμμετοχή.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιμείνει πως ο Φολάριν Μπάλογκαν δεν έκανε φάουλ όταν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο ματς των ΗΠΑ με τη Βοσνία. Βέβαια, λίγο μετά παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε καν τι ήταν η κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, έφτασε στο σημείο να αφήσει να εννοηθεί πως θα πρέπει να υπάρχει εύνοια με τους σταρ του ποδοσφαίρου.

Η παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ 2026 και η απόφαση της FIFA

Ο Φολάριν Μπάλογκαν, που έχει πετύχει τρία γκολ για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στη νίκη της ομάδας του επί της Βοσνίας, στη φάση των «32».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα, που αυτόματα απέκλειε τον ποδοσφαιριστή από τη αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο (στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης) για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

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Σε μια πρωτοφανή κίνηση, η FIFA ανέστειλε την εφαρμογή της ποινής για έναν χρόνο, χωρίς να ανακαλέσει την κόκκινη κάρτα, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα με πολλά διεθνή ΜΜΕ, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις, σε επανειλημμένες επικοινωνίες με τη FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η ποινή του Μπάλογκαν. Μετά την άνευ προηγουμένου απόφαση, ο Τραμπ έκανε λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας.

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Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ματς για τους «16» του Μουντιάλ 2026, η FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου για τον Φολάριν Μπάλογκαν και το δικαίωμά του να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.

«Η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA έκρινε απαράδεκτο το αίτημα που υπέβαλε η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RBFA)», αναφέρει η ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας. «Το αίτημα κρίθηκε απαράδεκτο με το σκεπτικό πως η RBFΑ δεν είναι διάδικος στη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης», συνεχίζει η ανακοίνωση. Επικεφαλής της Επιτροπής Εφέσεων είναι ο Αμερικανός Νιλ Ίγκλστον, αλλά σύμφωνα με τη FIFA δεν ενεπλάκη στην απόφαση.

Παρόλα αυτά, η RBFA ενημέρωσε την ομοσπονδία ποδοσφαίρου των ΗΠΑ ότι αμφισβητεί την επιλεξιμότητα του Μπάλογκαν, σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής αναγράφεται στο φύλλο αγώνα πριν από την έναρξη του ματς. «Αυτό αφήνει ανοιχτές όλες τις περαιτέρω ενέργειες», συμπληρώνει η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει το σκεπτικό της απόφασης ή όποια πληροφορία έχει ζητήσει, από την έναρξη της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα, η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε πως η FIFA δεν τήρησε τους δικούς της κανονισμούς ούτε στη διαδικασία της έφεσης.

«Αφού έμαθε μέσω ΜΜΕ την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη ποινή του Μπάλογκαν, η RBFA έστειλε επιστολή στην παγκόσμια ομοσπονδία, ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, μια εξήγηση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς», ανέφερε η βελγική ομοσπονδία.

Ωστόσο, «ως μόνη απάντηση, η FIFA έστειλε στη RBFA επιστολή, δηλώνοντας ότι θεώρησε αυτή την αλληλογραφία ως έφεση, ότι ορίστηκε δικαστής και πως η RBFA είχε μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί η έφεση. Η FIFA δεν παρείχε απολύτως καμία πληροφορία».

Η RBFA υπογράμμιζε πως οι ίδιοι οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν πως προκειμένου να υποβάλει έφεση μία πλευρά, θα πρέπει πρώτα να της έχει κοινοποιηθεί μια αιτιολογημένη απόφαση. «Ενώ η RBFA απλώς αναζητούσε νόμιμες εξηγήσεις, η FIFA από μόνη της δημιούργησε μια ένσταση και αμέσως διασφάλισε ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη», συμπλήρωνε.

Μουντιάλ 2026- Τραμπ: Τηλεφώνησα στον Ινφαντίνο, δεν του είπα τι να κάνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε το τηλεφώνημά του στον Τζιάνι Ινφαντίνο, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο και δήλωσε πως ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξεταστεί η ποινή του Φολάριν Μπάλογκαν.

«Κάλεσα τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζήτησα να επανεξεταστεί επειδή πίστευα ότι δεν ήταν φάουλ», ήταν ουσιαστικά η απάντησή του. «Αν δεν επιτρέψουν στον κορυφαίο παίκτη, ίσως τον καλύτερο ανάμεσα στους καλύτερους της ομάδας (των ΗΠΑ) να παίξει, πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλο μελανό σημείο (για το Μουντιάλ 2026). Και μετέφερα απλά αυτό το συναίσθημα. Δεν του είπα τι να κάνει, δεν μπορώ να του πω τι να κάνει. Και δεν πιστεύω ότι πήρε εκείνος την απόφαση, πιστεύω ότι ήταν μια επιτροπή που την έλαβε», συμπλήρωσε.

Απαντώντας άλλη ερώτηση, ο Τραμπ είπε: «Δεν είχα καμία σχέση με την απόφαση. Αυτό που έκανα ήταν να πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατί είδα το ματς, δεν έκανε τίποτα κακό».

Λίγο μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά εξέφρασε την άποψη ότι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιείκεια. «Πήραν τη σωστή απόφαση, επειδή πρώτον δεν ήταν φάουλ. Και θες να δεις ένα ματς με τους καλύτερους παίκτες. Πώς θα φαινόταν αν έβγαζαν τον Μέσι επειδή έπεσε πάνω σε κάποιον, τον Ρονάλντο, ή τον Χάρι Κέιν; Αν έβγαζες τον Μπάλογκαν πιστεύω ότι θα ήταν μελανό σημείο σε αυτό το απίστευτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να έχεις τους καλύτερους παίκτες σου. Και το Βέλγιο έχει σπουδαία ομάδα. Πρέπει να έχουμε τους καλύτερους παίκτες μας και εκείνοι να έχουν τους καλύτερους τους. Και αν νικήσουμε ή χάσουμε, αυτό είναι δίκαιο», υποστήριξε.

{https://x.com/DeadlineDayLive/status/2074140503562485766}

Δεν παρέλειψε να τα βάλει με τον διαιτητή που έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν, τον Ράφαελ Κλάους, λέγοντας πως είναι «ύποπτος» εξαιτίας «του παρελθόντος» του.

Παρότι επέμεινε ότι καταλαβαίνει «πολύ καλά όλα τα αθλήματα», παραδέχθηκε επανειλημμένα πως δεν γνώριζε τι είναι η κόκκινη κάρτα. «Δεν ήξερα τι διάολο ήταν μια κόκκινη κάρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή.

«Είδα το ματς, είμαι άνθρωπος που λατρεύει τα σπορ, ήμουν καλός αθλητής, καταλαβαίνω πολύ καλά τα αθλήματα… Δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και έτυχε να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο», δήλωσε.

«Του έδωσε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, δεν πίστευα ότι σημαίνει πολλά. Μετά έμαθα ότι δεν μπορεί να παίξει τουλάχιστον σε ένα ματς», ανέφερε σε άλλο σημείο, δείχνοντας άγνοια των κανονισμών. «Είναι πολύ άδικο να τιμωρείς κάποιον για ένα παιχνίδι που δεν έχει παιχτεί», σχολίασε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074138154995515606?s=20}

Μουντιάλ 2026: Συντονισμένες πιέσεις από τον Λευκό Οίκο

Πολλές πηγές του Athletic επιχείρησαν να υποβαθμίσουν την εμπλοκή του Τραμπ, εν μέρει επειδή ήδη αυτό έχει προκαλέσει σάλο. Όμως, άλλες πηγές του Μέσου έχουν αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ και οι δικηγόροι που στρατολόγησε ήταν μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας άσκησης πίεσης στη FIFA προκειμένου να αποφασίσει υπέρ του Μπάλογκαν.

Επίσης, σύμφωνα με το Politico, ο Εμίλιο Γκαρσία Σιλβέρο, επικεφαλής αξιωματούχος της FIFA για νομικά ζητήματα, ενημέρωσε στη συνέχεια τον Ινφαντίνο για τις διαθέσιμες διαδικασικές επιλογές και μαζί με άλλους αξιωματούχους της FIFA εργάστηκαν για να καθορίσουν εάν μπορούσε να επανεξεταστεί η ποινή του Μπάλογκαν.

Ινφαντίνο: Μου τηλεφώνησε ο Τραμπ, του εξήγησα το σύστημα της FIFA

Εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η υπόθεση Μπάλογκαν, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία παραδέχεται ότι του τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επέμεινε πως η απόφαση ελήφθη από τα ανεξάρτητα όργανα της FIFA.

Στην ανακοίνωση, κάνει αναφορά στη «θεμελιώδη αρχή» διακυβέρνησης της FIFA. «Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον πειθαρχικό κώδικα της FIFA και αποφασίσουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους. Η ανεξαρτησία τους είναι σημαντική για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σε σεβαστό», υπογραμμίζει.

Ο Ινφαντίνο παραδέχεται ότι συζητά τακτικά με τον Τραμπ για θέματα που έχουν σχέση με το Μουντιάλ 2026. «Για αυτό το θέμα δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δέχομαι τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενδιαφερόμενα μέρη του ποδοσφαίρου και επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο για διάφορα ζητήματα», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Τραμπ «εξήγησα ότι ήταν σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία στην οποία εμπλέκονταν ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και πως η υπόθεση θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και αυτή είναι μια αρχή που πάντα τηρώ», αναφέρει ο Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA συμπληρώνει πως διαβάζει τις αποφάσεις τις πειθαρχικής επιτροπής όταν αυτές εκδίδονται. «Μερικές φορές εκπλήσσομαι από αυτές. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές διαφωνώ»προσθέτει.

«Όμως, αυτό που κάνω πάντα είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν προσωπικά μου αρέσει μια απόφαση ή όχι, είναι άσχετο. Ο σεβασμός στους ανεξάρτητους θεσμούς και το κράτος δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA διαρκώς», καταλήγει ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

{https://x.com/fifamedia/status/2074160315562885122}