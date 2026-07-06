«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη καταρρέει μετά από τη σημαντικότερη απώλεια της ζωής της, η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα, η Ασπασία αποφασίζει να επιστέψει μόνιμα στο χωριό, η Πολυξένη μαθαίνει κάτι που την τσακίζει και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της.
86ο Επεισόδιο
Η Ιουλία βρίσκεται μπροστά στη λύση της υπόθεσης της δολοφονίας του Φωκά, έτοιμη να ξεσκεπάσει τη Λέλα, χωρίς ωστόσο να έχει υπολογίσει τις κινήσεις της αντιπάλου της.
Η Πολυξένη συνέρχεται από την απόπειρα αυτοκτονίας και επικοινωνεί με τη Μάρθα, η οποία της δίνει κουράγιο να συνεχίσει – ωστόσο μία νέα απώλεια στη ζωή της, της δίνει το τελειωτικό χτύπημα.
{https://www.youtube.com/watch?v=XYzYWb81Jvw}
Η Μαγδαληνή, έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Οδυσσέα, επιστρέφει στο σπίτι να πάρει τον γιο της αλλά ένα τραγικό γεγονός, χτυπάει την οικογένεια της αλύπητα.
Η Ασπασία αποφασίζει να φύγει από την Καλαμάτα και να επιστρέψει στο χωριό μόνιμα, αφήνοντας τη Θεοδώρα να μείνει με τον Σταύρο.
Η Μελισσάνθη κι ο Απόστολος πακετάρουν τα τελευταία πράγματα για την μετακόμιση όταν ένα συνταρακτικό περιστατικό με τον Γεράσιμο τους συγκλονίζει συθέμελα.
H Πολυξένη μιλάει με τη Μάρθα στο τηλέφωνο… για τελευταία φορά:
{https://www.youtube.com/watch?v=xTW-L3sism4}
Η έκρηξη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων:
{https://www.youtube.com/watch?v=BduWCKrImNk}
Η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα:
{https://www.youtube.com/watch?v=Ay96sqfMYB8}
Τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια Δευτέρα – Τετάρτη στις 22:00.