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Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Αντίστροφη μέτρηση μέχρι το μεγάλο φινάλε.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη καταρρέει μετά από τη σημαντικότερη απώλεια της ζωής της, η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα, η Ασπασία αποφασίζει να επιστέψει μόνιμα στο χωριό, η Πολυξένη μαθαίνει κάτι που την τσακίζει και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της.

86ο Επεισόδιο

Η Ιουλία βρίσκεται μπροστά στη λύση της υπόθεσης της δολοφονίας του Φωκά, έτοιμη να ξεσκεπάσει τη Λέλα, χωρίς ωστόσο να έχει υπολογίσει τις κινήσεις της αντιπάλου της.

Η Πολυξένη συνέρχεται από την απόπειρα αυτοκτονίας και επικοινωνεί με τη Μάρθα, η οποία της δίνει κουράγιο να συνεχίσει – ωστόσο μία νέα απώλεια στη ζωή της, της δίνει το τελειωτικό χτύπημα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=XYzYWb81Jvw}

Η Μαγδαληνή, έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Οδυσσέα, επιστρέφει στο σπίτι να πάρει τον γιο της αλλά ένα τραγικό γεγονός, χτυπάει την οικογένεια της αλύπητα.

Η Ασπασία αποφασίζει να φύγει από την Καλαμάτα και να επιστρέψει στο χωριό μόνιμα, αφήνοντας τη Θεοδώρα να μείνει με τον Σταύρο.

Η Μελισσάνθη κι ο Απόστολος πακετάρουν τα τελευταία πράγματα για την μετακόμιση όταν ένα συνταρακτικό περιστατικό με τον Γεράσιμο τους συγκλονίζει συθέμελα.

H Πολυξένη μιλάει με τη Μάρθα στο τηλέφωνο… για τελευταία φορά:

{https://www.youtube.com/watch?v=xTW-L3sism4}

Η έκρηξη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων:

{https://www.youtube.com/watch?v=BduWCKrImNk}

Η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα:

{https://www.youtube.com/watch?v=Ay96sqfMYB8}

Τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια Δευτέρα – Τετάρτη στις 22:00.