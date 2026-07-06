Για ακόμη μία χρονιά το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας παραμένει εκτός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Στην Βουλγαρία αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2027, καθώς η Dara κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση, χαρίζοντας την πρωτιά στη χώρα για πρώτη φορά.

Αν και έχουν περάσει μόλις δύο μήνες σχεδόν, από την ολοκλήρωση του φετινού διαγωνισμού, ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει στην ανακοίνωση σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν ή όχι την επόμενη χρονιά.

Ο Καναδάς, κάνει το ντεμπούτο του, ενώ η Βοσνία παραμένει εκτός για ενδέκατη χρονιά.

Εκτός παραμένει και το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της eurovoix.com.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ανδόρας RTVA επιβεβαίωσε στο Eurofestivales ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, με την τελευταία εμφάνιση να πραγματοποιείται το 2009, χωρίς να προκριθεί στον τελικό.

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Μέσα από τη σχετική ανακοίνωση δεν έγιναν γνωστά τα αίτια της απόφασης, ωστόσο το 2009 η χώρα είχε αποσυρθεί προφασιζόμενη οικονομικές δυσκολίες.

Η Ανδόρρα, πρωτοεμφανίστηκε στη Eurovision το 2004 και πέντε χρόνια αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρησή της λόγω οικονομικών δυσκολιών του καναλιού.

Από τότε, ο αρμόδιος φορέας έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες προκειμένου να επανενταχθεί, ωστόσο χωρίς επιτυχία.

Να σημειωθεί ότι η Ανδόρρα ξεκίνησε το ταξίδι της στη Eurovision το 2004 ολοκληρώνοντας το 2009, ωστόσο καμία από τις προσπάθειές της και τις εμφανίσεις της δεν την οδήγησαν στον τελικό.

Το καλύτερο αποτέλεσμα σημειώθηκε το 2007 όταν τερμάτισε 12η στους Ημιτελικούς, χάνοντας και πάλι την πρόκριση.

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ευρώπη μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας με τον πληθυσμό της να μην ξεπερνά τους 89.165 κατοίκους, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.