Η αναφορά του Χάρη Βαρθακούρη στον αδερφό του, Good Job Nicky και τη συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Για τον αδερφό του και επίσης ερμηνευτή, Good Job Nicky μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης εστιάζοντας μεταξύ άλλων στον εθνικό τελικό της Eurovision και στο τραγούδι με το οποίο επέλεξε να δηλώσει συμμετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένος στης εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς- νωρίς», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του πορεία και καριέρα στη μουσική, όσο και στα βήματα που ακολουθεί ο αδερφός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Good Job Nicky συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Dark Side Of The Moon», χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Βιέννης και την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Χάρης Βαρθακούρης: Η αναφορά στον αδερφό του, Good Job Nicky

Από τη δική του πλευρά, ο Χάρης Βαρθακούρης αποκάλυψε ότι πριν ο αδερφός του δηλώσει συμμετοχή τον είχε ενημερώσει ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι το ιδανικό για τον διαγωνισμό τραγουδιού, ωστόσο είναι πολύ ωραίο για να συμπεριληφθεί στο δίσκο του:

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«Αν δεν έχω άνεση να πω στον αδερφό μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα; Λέω τη γνώμη μου εκεί που με παίρνει και εκεί που θα μου ζητηθεί. Όταν είναι δικός μου άνθρωπος οφείλω να σε προστατεύσω από κάτι που μπορεί να έρθει ή να έχω ζήσει. Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι εξαιρετικό, αλλά όχι για τη Eurovision. Το τραγούδι εγώ το ξέρω δύο χρόνια. Του είχα πει ‘σούπερ για το δίσκο σου, σούπερ για κλαμπ’ αλλά όχι ένα τραγούδι που μπορεί να ερμηνευτεί ζωντανά όπως δυστυχώς απεδείχθη», εξήγησε αρχικά.

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Στη συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση, μίλησε για το ρεύμα που είχε ο Akylas με το «Ferto», αλλά και για τυχόν αρνητικά σχόλια που δέχθηκε ο αδερφός του λόγω του ότι ο πατέρας τους είναι ο Γιάννης Πάριος: «Αυτό δεν ακυρώνει ότι ο τύπος είναι φανταστικός. Είναι τεράστιο ταλέντο που ξαφνικά δέχθηκε πόλεμο. Δηλαδή, είχε τόσο μεγάλο ρεύμα ο Akylas που πρώτη φορά ο Νικόλας ένιωσε κάτι που το έχω νιώσει στο παρελθόν, να δέχεσαι το ‘ο γιος του Πάριου’, ότι είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει…».