Ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τη Χάρις Αλεξίου.

Για τη συνεργασία του και το θαυμασμό που τρέφει προς τον πρόσωπο της Χάρις Αλεξίου, μίλησε ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Οι δυο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στην τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro», και ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναφέρει να έντονα συναισθήματα που βίωσε όταν γνώρισε την ερμηνεύτρια για πρώτη φορά.

Όπως αποκάλυψε αισθάνθηκε δέος, ένα συναίσθημα που κατάφερε να παραμερίσει προκειμένου να συνεργαστούν: «Όταν πρωτογνώρισα τη Χάρις Αλεξίου, ομολογώ ότι ένιωσα ένα σοκ και δέος μέσα μου, το οποίο ευτυχώς ξεπέρασα γρήγορα. Εάν στεκόμουν στο μύθο που έχω μπροστά μου νομίζω ότι δεν θα παίζαμε μαζί. Θα ήμουν συνεχώς έκπληκτος με αυτό το πλάσμα. Η Χάρις είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Εμένα με ελκύουν οι άνθρωποι που είναι πολύ ανοιχτοί και έχουν χιούμορ και αυτοσαρκάζονται. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα διαθέτει στο έπακρο και έτσι έχει δημιουργηθεί μία πολύ όμορφη επικοινωνία μεταξύ μας», τόνισε ο ηθοποιός.

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Στη συνέχεια, απάντησε καταφατικά στο αν έχει δεχθεί και αρνηθεί προτάσεις για τηλεοπτικούς ρόλους, αποκαλύπτοντας τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις δουλειές του: «Το πρώτο είναι ο ρόλος. Αν είναι ένας ρόλος που μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Έρχονται μετά τα υπόλοιπα: η παραγωγή, τα οικονομικά, οι συμπαίκτες. Έχω αρνηθεί προτάσεις… Από όταν μπήκα στο επάγγελμα είπα ότι θέλω να κάνω πολύ διαφορετικούς ρόλους, θεατρικά το κέρδισα».