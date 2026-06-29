Η Ελένη Χατζίδου έσβησε την τούρτα της στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Breakfast@Star». Οι ευχές των συνεργατών της και η συγκινητική της ανάρτηση.

Τα γενέθλιά της γιορτάσε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Breakfast@Star» της ετοίμασαν μία ιδιαίτερη έκπληξη στο πλατό.

Συγκεκριμένα, όταν η παρουσιάστρια βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες αντίκρισε μία τριώροφη ροζ τούρτα, μπαλόνια και λουλούδια να την περιμένουν, ενώ αμέσως μετά τόσο ο σύντροφός της, όσο και η ομάδα της εκπομπής ξεκίνησε να της τραγουδά και να της χαρίζει ευχές.

«Αυτό που σκέφτομαι από τη στιγμή που μπήκα και είδα και το πλατό είναι ότι είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ μαζί. Σε αυτό το πλατό. Τηλεοπτικά, στην παρέα αυτή», ανέφερε η ίδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlar3ci8mn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ίδια μάλιστα, εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε ότι έπειτα από τέσσερα χρόνια είναι τα τελευταία γενέθλια που γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο, καθώς η εκπομπή δεν θα συνεχίσει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Λίγες ώρες μετά από τη λήξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την ημέρα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα μερικές από τις σκέψεις της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlasw692fgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην σχετική ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται. Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις. Χρόνια μου πολλά».

{https://www.instagram.com/p/DaKogO6DQpZ/?hl=el&img_index=1}

Τέλος, η παρουσιάστρια θέλησε να διευκρινίσει ότι τα γενέθλιά της κανονικά ήταν την Κυριακή 28 Ιουνίου.