Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου μετά τη λήξη της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα».

Τίτλοι τέλους έπεσαν για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που τη στήριξαν.

Λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι κάμερες, η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είδα ανθρώπους να δίνουν δύναμη, άνεμο ο ένας στον άλλον για να μπορέσει να βγει αυτή η πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Και ειδικά και γενικά. Ο δικός μου άνεμος ήταν όλοι οι άνθρωποι που βλέπετε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!».

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέρθηκε στην σεζόν που έκλεισε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

«Ήταν απαιτητική, για’ μένα περίεργη, γιατί συνέβησαν όλες αυτές οι αλλαγές. Ήταν όμως η δουλειά που αγαπάω και θέλησαν να την κάνω με τον δυνατό καλύτερο τρόπο. Ήρθα σε αυτά τα στούντιο ξανά και φεύγω με πολύ γεμάτη την καρδιά μου. Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση για το τι θα κάνω την επόμενη σεζόν».

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Να σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια το προηγούμενο καλοκαίρι είχε αναλάβει την πρωινή ζώνη του σταθμού, ενώ λίγο αργότερα πήρε το τιμόνι στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, με τον τηλεοπτικό σταθμό να ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την Ελένη Τσολάκη.

Σε ό,τι αφορά το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κατερίνα Καραβάτου μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο θα αναλάβουν τη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ. Κανένας από τους δύο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.