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Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό ολοκληρώνοντας τη φετινή σεζόν της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Αυλαία έριξε το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου για 8η σεζόν την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια με τους συνεργάτες της αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό ολοκληρώνοντας έναν ακόμη κύκλο της εκπομπής και η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να πει το δικό της «ευχαριστώ» σε κάθε έναν ξεχωριστά. Το πλατό πολύ γρήγορα γέμισε με συγκίνηση, χαμόγελα και κομφετί.

Με το φινάλε της εκπομπής, η παρέα του «Χαμογέλα και πάλι» πραγματοποίησε έξοδο στην Αθήνα και η παρουσιάστρια δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες.

Αντίστοιχα, λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Κυριακής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από το πάρτι που οργανώθηκε. Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και ορισμένες από τις σκέψεις της, ενώ εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στους συνεργάτες της, αποκαλώντας τους «οικογένεια».

{https://www.instagram.com/p/DaGjmrpiEOq/?hl=el&img_index=1}

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε τέλος σεζόν με κάνει να σκέφτομαι το ίδιο πράγμα.

Δεν θυμάμαι ποτέ όλες τις εκπομπές. Θυμάμαι όμως όλους αυτούς που ήταν δίπλα μου. Γιατί τελικά αυτό που γράφει ιστορία δεν είναι οι τίτλοι. Είναι οι άνθρωποι.

Ευγνώμων για αυτή την παρέα. Για 8 ολόκληρες σεζόν.

{https://www.instagram.com/p/DaIhNgMiF3a/?hl=el&img_index=1}

Στη δική μου τηλεοπτική οικογένεια λοιπόν ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Και σε εσάς, που άλλη μια χρονιά κάθε Σαββατοκύριακο μας βάζατε απλόχερα στη δική σας, οφείλω ένα ακόμα μεγαλύτερο..

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Καλό καλοκαίρι!»