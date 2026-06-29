Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε στο παρελθόν.

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τη δικαστική υπόθεση του Μάρκου Σεφερλή.

Ο παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θυμήθηκε όταν είχε πέσει θύμα στο παρελθόν από άνθρωπο που θεωρούσε φίλο του, αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει περισσότερα από 350.000 ευρώ.

«Εγώ στο παρελθόν είχα μια αντίστοιχη περίπτωση. Ήταν ένας άνθρωπος που τον είχα σαν αδερφό μου, τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου, διακοπές μαζί. Ο άνθρωπος είχε σπουδάσει στο οικονομικό πανεπιστήμιο και ήταν χρηματιστής. Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ. Αυτό που με πείραξε περισσότερο είναι πως όταν κατάλαβα ότι με έκλεψε, μέχρι να του κάνω τη μήνυση εγώ, πήγε και μου έκανε και αυτός… Ότι εγώ το έστησα όλο αυτό, ότι εγώ είπα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, γιατί τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, τα είχα δανειστεί, τα έχασα και είπα ψέματα», αποκάλυψε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Και κερατάς και δαρμένος! Πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη σκευωρία. Στο πλευρό του ήρθε και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Δικαιώθηκα απόλυτα. Όταν βρεθήκαμε στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350.000 και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα. Και σε πληροφορώ ότι δεν με έβγαλαν κι έξω από την αίθουσα. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.