«Με έχει πληγώσει όλη αυτή η ιστορία λόγω της κουμπαριάς και της φιλίας παρά το χρηματικό ποσό που μου υπεξαίρεσε».

Στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Μάρκος Σεφερλής, στο πλαίσιο της εκδίκασης υπόθεσης που αφορά καταγγελία για υπεξαίρεση ποσού ύψους 350.000 ευρώ από πρώην στενό συνεργάτη, παιδικό φίλο και κουμπάρο του.

Λίγο πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτιση που του έχει προκαλέσει η υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η προδοσία μιας σχέσης εμπιστοσύνης 45 ετών τον έχει επηρεάσει περισσότερο από την οικονομική απώλεια.

Όπως δήλωσε, η σημερινή διαδικασία αποτελεί το τελευταίο στάδιο της ποινικής δίκης, ενώ υπενθύμισε ότι σε πρώτο βαθμό είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών στον κατηγορούμενο. Παράλληλα, σημείωσε πως θα ακολουθήσει και η αστική διαδικασία, μέσω της οποίας διεκδικεί την επιστροφή των χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, του αφαιρέθηκαν.

«Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου»

Ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στις ανθρώπινες σχέσεις και στη φιλία, ωστόσο παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη εμπειρία τον πλήγωσε βαθιά, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο στον οποίο είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Όπως ανέφερε, η ηθική διάσταση της υπόθεσης είναι για τον ίδιο σημαντικότερη από τη χρηματική ζημία.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα αποδώσει τις ευθύνες όπου υπάρχουν, ενώ επισήμανε πως η υπόθεση αυτή αποτέλεσε ένα δύσκολο προσωπικό μάθημα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, καθώς δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε μοιραστεί δεκαετίες φιλίας και συνεργασίας.

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