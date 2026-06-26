Η αναφορά του ηθοποιού στην Δέσποινα Βανδή.

Με ειλικρίνεια μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, την προσωπική του ζωή και τη Δέσποινα Βανδή, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Faces», μέρος της οποίας προβλήθηκε στο «Happy Day».

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε πως η αναγνωρισιμότητα δεν είναι κάτι που απολαμβάνει, καθώς τη θεωρεί περιοριστική. Όπως ανέφερε, δεν σκοπεύει να αλλάξει τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί σχόλια ή κριτική, τονίζοντας ότι δεν αναζητά την αποδοχή όλων.

Αναφερόμενος σε παλαιότερο τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί, διευκρίνισε πως επρόκειτο για ένα λάθος που ανέλαβε και πλήρωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι όταν μιλά για την ελευθερία του, εννοεί τις προσωπικές του επιλογές και την καθημερινή του έκφραση. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι οι προσωπικές στιγμές ενός ανθρώπου θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο δημόσιας κριτικής, εφόσον δεν βλάπτουν κανέναν.

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Η σχέση με τη Δέσποινα Βανδή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν συζήτησαν να περιορίσουν τις εκδηλώσεις αγάπης τους ή να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους στις δημόσιες εμφανίσεις τους εξαιτίας των καμερών ή των σχολίων. Όπως υπογράμμισε, επιλέγουν να παραμένουν αυθεντικοί και να ζουν τη ζωή τους, χωρίς να επηρεάζονται από την έκθεση.

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Κλείνοντας, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, λέγοντας πως αποτελεί σημαντικό στήριγμα στη ζωή του. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται ανασφάλεια ή νιώθει «λίγος», όμως πλέον έχει τη δύναμη να εκφράζει αυτά τα συναισθήματα στη Δέσποινα Βανδή, η οποία, όπως είπε, τον αποδέχεται με τα προτερήματα και τις αδυναμίες του, δίνοντάς του τον χώρο να είναι ο πραγματικός του εαυτός.

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