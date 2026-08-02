Τη δική του απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού έστειλε ο Θανάσης Αυγερινός.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να διαγράψει από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία τον Θανάση Αυγερινό.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος που είχε αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και με ανάρτησή του έστειλε τη δική του απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) μια φωτογραφία με το εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

«Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…» υποστήριξε ο Θανάσης Αυγερινός.

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2083964973038948844/photo/1}

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Καρυστιανού για Αυγερινό: «Άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του Κινήματος τον θέτουν εκτός»

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του» κόμματος και καταγγέλλει τον Θανάση Αυγερινό για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές».

{https://www.facebook.com/elpidagiatidimokratia/posts/122125653423346354?ref=embed_post}

Ειδικότερα, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού».

«Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.