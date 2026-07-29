Η φωτογραφία της Μαρίας Καρυστιανού που εξόργισε τον Νίκο Πλακιά.

Σφοδρή επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού με αφορμή μια φωτογραφία που ανήρτησε στα social media εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «στη Λάρισα δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές» απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από ένα αυτοκίνητο γράφοντας «Λάρισα ερχόμαστε».

{https://x.com/PlakiasNikos/status/2082499544290328909}

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά αναφέρει:

«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα».

Να θυμίσουμε, ότι η πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού πραγματοποίησε επίσκεψη στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων και των επαφών του Κινήματος με πολίτες, μέλη και τοπικούς φορείς.