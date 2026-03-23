Ξέσπασμα του Νίκου Πλακιά για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς καλεί τον πρωθυπουργό να καρατομήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ξεσπώντας μέσω ανάρτησης για την αίθουσα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη διεκόπη για την 1η Απριλίου, ενώ η διαδικασία ξεκίνησε εν μέσω έντασης, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, που σύμφωνα με δικηγόρους και συγγενείς των θυμάτων είναι ακατάλληλη.

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα», γράφει σε ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς που στην τραγωδία των Τεμπών έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του.

«Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί. Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη», υπογραμμίζει.

«Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο. Ντροπή σας Γιώργο Φλωρίδη και ντροπή και σε εσάς Κυριάκο Μητσοτάκη για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας. Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών», ξεσπά ο Νίκος Πλακιάς.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, για τον Γιώργο Φλωρίδη, αναφέρει: «Πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά.

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία. Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€. Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€, έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια.

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί.

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί!!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη.

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας Γιώργο Φλωρίδη και ντροπή και σε εσάς Κυριάκο Μητσοτάκη για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας. Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

{https://x.com/PlakiasNikos/status/2036087134646415806}