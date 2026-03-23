Το μπάχαλο δείχνει ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από την 28η Φεβρουαρίου 2023. Το επιτελικό κράτος που δεν μπόρεσε να βάλει στη σειρά δύο τρένα, δεν μπορεί να βρει αίθουσα για μια δίκη.

Το έγκλημα των Τεμπών συμπυκνώνει όλα όσα δεν πάνε καλά με το ελληνικό κράτος και την κυβέρνηση Μητσοτάκη: Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 επί 12 ολόκληρα λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην .ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση χωρίς κανένας να τα σταματήσει. Το γεγονός είναι αδιανόητο για οποιοδήποτε σύγχρονη χώρα.

Παρόλο που, η κυβέρνηση είχε λάβει σαφείς προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους για τις τρομακτικές ελλείψεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα για να αποτρέψει την τραγωδία, αλλά ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμανλής διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όσα ήρθαν στη δημοσιότητα για το χάος που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τη σύμβαση 717, κατέδειξαν ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χρονικό προαναγγελθέντος εγκλήματος.

Ο πρωθυπουργός έσπευσε κατευθείαν να βγάλει πόρισμα, μιλώντας για ανθρώπινο λάθος, στέλνοντας το σήμα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει το κλείσιμο της υπόθεσης εν όψει εκλογών. Στη συνέχεια, οι παραλείψεις και τα «λάθη» στη διερεύνηση του εγκλήματος, με κύριο το εσπευσμένο μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος, δημιουργήσαν την αίσθηση ότι επιχειρείται η συγκάλυψη των ευθυνών.

Η αίσθηση αυτή παγιώθηκε από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή που είχε κύριο στόχο να προστατεύσει τον Κώστα Καραμανλή και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος, τα αντικρουόμενα κρατικά πορίσματα αντί να φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη, προκάλεσαν γενικευμένη σύγχυση και τροφοδότησαν τις θεωρίες.

Το έγκλημα των Τεμπών απέδειξε ότι το περίφημο επιτελικό κράτος δεν είναι παρά ένα ξεχαρβαλωμένος μηχανισμός που εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και όχι το γενικό συμφέρον, ένας μηχανισμός του οποίου η διοίκηση χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και ανικανότητα.

Δεν βρήκαν αίθουσα

Την εικόνα του ξεχαρβαλώματος, της αδιαφορίας και της ανικανότητας επιβεβαίωσαν όσα αδιανόητα συνέβησαν στην πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Κάποιος που δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και το ιστορικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα περίμενε ότι τρία χρόνια μετά το έγκλημα , οι «αρμόδιοι» θα είχαν φροντίσει να είναι όλα στην εντέλεια για να αρχίσει η δίκη, μια από τις πιο σημαντικές δίκες στην Ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας.

Φευ! Στην πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης επικράτησε το απόλυτο μπάχαλο. Η ειδική αίθουσα για την προετοιμασία της οποίας ξοδεύτηκαν σημαντικά ποσά, αποδείχτηκε παντελώς ανεπαρκής. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι αναγκάστηκαν να κάτσουν στις θέσεις των κατηγορουμένων γιατί δεν υπήρχε αλλού χώρος . Για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη δίκη, δεν υπάρχει στοιχειώδης πρόνοια για να κάνουν αξιοπρεπώς τη δουλειά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για τις συνθήκες στις οποίες διεξάγεται η δική. Ωστόσο, η δίκη θα συνεχιστεί την 1η Απρίλη στην ίδια ακατάλληλη αίθουσα γιατί δεν υπάρχει άλλη.

Η ύβρις

Για το απίστευτο μπάχαλο στην πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών θα μπορούσαμε να κάνουμε πέντε παρατηρήσεις: