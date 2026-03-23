Η ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις, για την οποία ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης διαβεβαίωνε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ανεπαρκής.

Την 1η Απριλίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εν μέσω αντιδράσεων για την αίθουσα, όπου καταγράφηκαν σκηνές ντροπής που αποτελούν ασέβεια στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Έπειτα από αλλεπάλληλες διακοπές, η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε η δίκη να συνεχιστεί την 1η Απριλίου. Συγγενείς των θυμάτων αναγκάστηκαν να καθίσουν δίπλα σε κατηγορούμενους... Μάλιστα παρόντες ήταν μόλις 3 κατηγορούμενοι.

Νωρίτερα η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο σταμάτησε μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επιμένουν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

Στη δίκη θα καταθέσουν 350 μάρτυρες ενώ θα παραστούν 200 δικηγόροι. Η δικογραφία ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, με το κατηγορητήριο να αριθμεί σχεδόν 1.300 σελίδες.

Η δίκη ξεκίνησε με ζητήματα σχετικά με τη χωρητικότητα και την επάρκεια της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η πυρασφάλεια, ενώ κατατέθηκαν αιτήματα ώστε άμεσα να μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο συνεδριακό κέντρο Λάρισας και να ελέγξει αν πληρούνται οι προδιαγραφές για τα μέσα πυρόσβεσης που πρέπει να διαθέτει η συγκεκριμένη αίθουσα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ίδια δε βάσει του ΠΔ 41/2018- Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, καθώς στο άρθρο 7 αυτού ορίζονται οι απαιτήσεις για τη συνάθροιση κοινού.

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέβηκε ακριβώς στις 9 π.μ. με δικηγόρους από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας να θέτουν ζήτημα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ανδρέας Κουτσολάμπρος δήλωσε στο δικαστήριο: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha4lz3pqxvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καρυστιανού: Αυτή αίθουσα είναι ακατάλληλη για να γίνει η δίκη

«Εμείς και οι τραυματίες καθόμασταν στα εδώλια των κατηγορουμένων γιατί δεν είχαμε που να σταθούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν όρθιοι, δεν υπήρχε ούτε ένα μέτρο κενός χώρος. Ο ένας πάνω στον άλλο. Και η έδρα μας έλεγε αυτές είναι οι συνθήκες που πρέπει να γίνει η δίκη. Αυτή την εντολή έχει δώσει ο κ. Φλωρίδης. Αυτή η αίθουσα δεν ξέρω αν χωράει 200 άτομα. Εμείς 700 άτομα να ζοριστούμε να κλειστούμε για να γίνει αυτή η δίκη - παρωδία. Απογοητευμένη πλήρως από τη στάση της έδρας. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει την 1η Απριλίου. Αυτή αίθουσα είναι ακατάλληλη για να γίνει η δίκη. Θα πρέπει να μεταφερθούμε σε μία άλλη αίθουσα, σε μία μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη ή Αθήνα», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha4o02ovzeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σχόλιο Μαρινάκη για τη δίκη των Τεμπών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της δίκης για τα Τέμπη, λέγοντας ότι «είναι χρέος να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, είναι ένα δύσκολο και πολύ βαρύ κλίμα για τους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων που βιώνουν όλη αυτή τη τραγωδία, όμως, τόνισε ότι «πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη, είναι ο μόνος τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Όσον αφορά τη χωρητικότητα, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το υπουργείο Δικαιοσύνης στηρίχθηκε σε δεδομένα της ανακριτικής διαδικασίας. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους, 276 καθίσματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και 135 θέσεις για το ακροατήριο. «Έγινε ο υπολογισμός βάση της ανάκρισης, σε μια δίκη που όπου οι συνήγοροι ήταν 250».