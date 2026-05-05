Η υπόθεση των Τεμπών συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στη Δικαιοσύνη, με μια εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη θεσμική λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Είχε υποβάλλει την παραίτησή του από τις 2 Απριλίου με αιχμές σε βάρος της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για παρεμβάσεις στην υπόθεση των Τεμπών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εστίας προ ημερών. Μπορεί στις 16 Απριλίου 2026 ο Άρειος Πάγος να διέψευδε κατηγορηματικά δημοσίευμα περί παραίτησης του αρεοπαγίτη Φώτιου Μουζάκη, ο οποίος εκτελούσε χρέη επιθεωρητή στους συναδέλφους του στη Λάρισα, εντούτοις κάτι λιγότερο από 1 μήνα μετά η Εφημερίδα της Κυβέρνησης ήρθε να διαψεύσει τον Ανώτατο Δικαστήριο!

Στο υπ’ αριθμ. 2225 της 4ης Μαΐου 2026 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αναφέρεται:

«Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Απριλίου 2026, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτό το από 02.04.2026 έγγραφο παραίτησης από την υπηρεσία του Αρεοπαγίτη Φωτίου Μουζάκη του Αναργύρου. Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε».

Η παραίτηση του κ. Μουζάκη χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές ως «εξαιρετικά σοβαρή», διότι επί της ουσίας διαψεύδει την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα «κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας χωρίς ίχνος αληθείας» αλλά και προσπάθεια «τρώσης του θεσμού της Δικαιοσύνης». Η παραίτηση συνδέεται ευθέως με την απόφαση να «τιναχτεί» στον αέρα η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός διαφώνησε, σύμφωνα με πληροφορίες με το Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας, που έκανε δεκτή την αίτηση αποχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του στις 16 Απριλίου ο Άρειος Πάγος είχε επικαλεστεί επιστολή του κ. Μουζάκη, στην οποία βέβαια ο ίδιος δεν αρνούνταν επί της ουσίας την παραίτησή του, διέψευδε μόνο ότι είχαν προηγηθεί συστάσεις από την ηγεσία του Αρείου Πάγου προκειμένου να συμφωνήσει με το εν λόγω βούλευμα.

Ο κ. Μουζάκης χαρακτηρίζεται πάντως από τους συναδέλφους του εγνωσμένου κύρους ως Δικαστής, ο οποίος δεν θα δεχόταν εύκολα παρεμβάσεις στο έργο του.

Είναι η πρώτη φορά δε που οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών προκαλούν τριγμούς σε ανώτατο επίπεδο και διαφωνίες οι οποίες φτάνουν να εκφράζονται ακόμη και με παραίτηση.

