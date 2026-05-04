Μπαίνουμε στο τρίτο εικοσιτετράωρο από το Σάββατο που αποκαλύφθηκε η άμεση εμπλοκή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχοντας υπογράψει ως συνεποπτεύων Εισαγγελέας της ΕΥΠ 11 διατάξεις επισυνδέσεων προσώπων που παρακολουθήθηκαν και από το Predator, και ακόμα αντίδραση δεν υπάρχει.

Ούτε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ούτε από τις δικαστικές ενώσεις που βγήκαν στα κάγκελα την περασμένη Παρασκευή με αφορμή το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητούσε την παραίτησή του.

Όσο επιτείνεται η σιωπή, επιβεβαιώνεται το πρωτοφανές της απόφασης του κ. Τζαβέλλα, ο οποίος έχοντας επίγνωση της εμπλοκής του και ενώ θα έπρεπε να είναι ελεγχόμενος, έχρισε εαυτόν ελεγκτή της υπόθεσης, την κράτησε έναν μήνα και εν συνεχεία την ενταφίασε.

Υ.Γ. Ενδεικτικά της αμηχανίας μπροστά στις νέες αποκαλύψεις για τους χειρισμούς Τζαβέλλα είναι τα χτυπήματα που δέχεται πλέον και από φιλοκυβερνητικά Μέσα, που κάνουν λόγο για «εξευτελισμό», ενώ άλλα προϊδεάζουν για «περιπέτειες, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του». Κάπως έτσι τείνει να επιβεβαιωθεί η λαϊκή ρήση για τους ανθρώπους και τα αντικείμενα... μίας χρήσης.

Ν.Α.