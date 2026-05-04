Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού τονίζει πως το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη τους.

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή λειτουργίας των υποστηρικτικών δράσεων προς ασυνόδευτα παιδιά που πραγματοποιούσε η Μονάδα Παιδικής Προστασίας του μη κερδοσκοπικού σωματείου.

Όπως διευκρινίζεται, οι εν λόγω δράσεις υπάγονταν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων γυναικών αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας», που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.



Με δεδομένη τη λήξη της σχετικής σύμβασης συνεργασίας, «και εφόσον, παρά τη διαρκή πίεση μας για ενημέρωση και σχεδιασμό της όποιας συνέχειας, δεν υπήρξε έστω και την τελευταία στιγμή καμία επίσημη ανταπόκριση και δέσμευση εκ μέρους του καθ´ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», το Δίκτυο δεν μπορεί να διατηρήσει στον υφιστάμενο χρόνο τις παραπάνω υπηρεσίες του προς τους ασυνόδευτους ανήλικους.

Σύμφωνα πάντα με το Δίκτυο, έχει πάψει πλέον να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους αλλά και την απαραίτητη εξουσιοδότηση και νομιμοποίηση να το κάνει.



Σε ό,τι αφορά τους πόρους, ήδη το Δίκτυο, όλο το προηγούμενο διάστημα της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, αναγκάστηκε στην ουσία να το αυτοχρηματοδοτεί λόγω πολύ σοβαρών καθυστερήσεων στην καταβολή της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος.

«Το Δίκτυο θεώρησε επιβεβλημένη τη συγκεκριμένη ενέργεια, όπως έκανε και στη διάρκεια του αντίστοιχου προηγούμενου προγράμματος (το οποίο παρεμπιπτόντως, αν και έληξε στις 31/10/25, μέχρι και σήμερα δεν έχει αποπληρωθεί από το Υπουργείο), καθώς έκρινε ότι οφείλει να είναι συνεπές στις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους και τους προμηθευτές του, αλλά πρωτίστως επειδή έκρινε ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να τίθεται σε αναστολή λόγω χρηματοδοτικών καθυστερήσεων.

Δυστυχώς όμως, οι πόροι του σωματείου μας έχουν πλέον εξαντληθεί», τονίζει.



«Κατά συνέπεια, όπως είναι αυτονόητο, η συμμετοχή μας σε όποιες νέες δράσεις σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά μπορεί να συζητηθεί μόνο και εφόσον υπάρξει νέα προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο».



Αξίζει να σημειωθεί πως το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ήταν από τις πρώτες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που, από το 2020 με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του υποστήριξε τη σύσταση της Γραμματεία Ευάλωτων Προσώπων και στη συνέχεια -και έκτοτε-στηρίζει το έργο της προσφέροντας καίριες υπηρεσίες στα ασυνόδευτα παιδιά.

Μέχρι και σήμερα έχει συνδράμει περισσότερα από 7.000 παιδιά, που όχι μόνο χρειάζονταν στέγαση αλλά πολλά από αυτά αντιμετώπιζαν εξαιρετικά σοβαρές συνθήκες ευαλωτότητας, επισφάλειας και κινδύνου, όπως περιπτώσεις παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, παιδιών-διασωθέντων από ναυάγια καθώς και παιδιών που έπεσαν θύματα κυκλωμάτων, οικονομικής ή/και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλά και εμπορίας ανθρώπων.



«Τα παιδιά αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και θα εξακολουθούν να φτάνουν και στη χώρα μας λόγω της γενικότερης κατάστασης στον πλανήτη μας. Οι ανάγκες τους παραμένουν κρίσιμες και η προστασία τους είναι αδιαπραγμάτευτη. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη τους».