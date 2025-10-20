Το έντυπο προειδοποιεί τους μετανάστες για τις ποινές.

Ένα νέο έντυπο, που θα προειδοποιεί τους παράτυπους μετανάστες για τις κυρώσεις με τις οποίες κινδυνεύουν, θα διανέμει πλέον το αρμόδιο υπουργείο.

Πρόκειται για έντυπο που θα διανέμεται σε όσους βρίσκονται σε κλειστές ελεγχόμενες δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Επίσης, θα διανέμεται σε όσους προσέρχονται στην υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.

«Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα», αναφέρει το έντυπο, που θα ενημερώνει τους παράτυπους μετανάστες ότι σε τέτοια περίπτωση «διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια».

Στη συνέχεια, το έντυπο θα τους καλεί να αποχωρήσουν από την Ελλάδα «τώρα», προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες, προτού υποβάλουν αίτηση ασύλου. «Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου», θα αναφέρει συγκεκριμένα το έντυπο, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης που επικαλείται το ΑΠΕ.

Το έντυπο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Αναλυτικά, το έντυπο θα αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα».