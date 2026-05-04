Η Σαντορίνη είναι έτοιμη να γιορτάσει για πρώτη φορά την πολιούχο της, την Αγία Ειρήνη - Χαμόγελα ανεμελιάς για την απόφαση για κλειστά σχολεία.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που τους χάρισε μια ακόμη ευκαιρία για ξεκούραση και ανεμελιά καθώς τα σχολεία έμειναν κλειστά την Παρασκευή. Βέβαια, για τους μαθητές της Σαντορίνης η σημερινή μέρα είναι παρένθεση καθώς τα σχολεία τους θα μείνουν κλειστά αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, λόγω του εορτασμού για πρώτη φορά της πολιούχου του νησιού της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. H νέα αργία είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη από τους μαθητές όλων των βαθμίδων του νησιού ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κλειστές θα παραμείνουν και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές του νησιού λόγω του εορτασμού με τα μαθήματα να επανεκκινούν από την Τετάρτη 6/5.

Πώς καθιερώθηκε η Σαντορίνη να τιμά ως πολιούχο της την Αγία Ειρήνη

Μετά από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, η Αγία Ειρήνη καθιερώθηκε επίσημα ως Πολιούχος της Σαντορίνης.

Μετά τον εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς η Σαντορίνη θα ετοιμαστεί για να γιορτάσει για πρώτη φορά την πολιούχο της, την Αγία Ειρήνη στις 5 του μήνα. Όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος εφεξής η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα αργίας για το νησί. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 81/2025, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/18-09-2025, η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα αργίας, στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πολιούχου του νησιού «Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα η 5η Μαΐου του τρέχοντος έτους να αποτελεί την πρώτη επίσημη ημέρα αργίας για τη Σαντορίνη».

Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν ανήμερα της γιορτής. Από τις πρωινές ώρες, η Ιερά Μητρόπολη Θήρας θα τελέσει τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της, ενώ στις 18:30, έμπροσθεν της Μητρόπολης Θήρας, θα πραγματοποιηθεί το επίσημο επετειακό πρόγραμμα, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του νησιού και πλήθους κόσμου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό χαρακτήρα στη βραδιά. Η γιορτή μάλιστα θα συνδυαστεί με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ελάχιστος φόρος τιμής της ευγνωμονούσας κοινωνίας της Σαντορίνης προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ του νησιού.





