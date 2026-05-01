Μετά από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, η Αγία Ειρήνη καθιερώθηκε επίσημα ως Πολιούχος της Σαντορίνης.

Μετά τον εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς η Σαντορίνη θα ετοιμαστεί για να γιορτάσει για πρώτη φορά την πολιούχο της, την Αγία Ειρήνη στις 5 του μήνα.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος εφεξής η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα αργίας για το νησί. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 81/2025, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/18-09-2025, η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα αργίας, στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πολιούχου του νησιού «Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα η 5η Μαΐου του τρέχοντος έτους να αποτελεί την πρώτη επίσημη ημέρα αργίας για τη Σαντορίνη».

Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν ανήμερα της γιορτής.Από τις πρωινές ώρες, η Ιερά Μητρόπολη Θήρας θα τελέσει τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της, ενώ στις 18:30, έμπροσθεν της Μητρόπολης Θήρας, θα πραγματοποιηθεί το επίσημο επετειακό πρόγραμμα, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του νησιού και πλήθους κόσμου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό χαρακτήρα στη βραδιά. Η γιορτή μάλιστα θα συνδυαστεί με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ελάχιστος φόρος τιμής της ευγνωμονούσας κοινωνίας της Σαντορίνης προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ του νησιού.

Σαντορίνη: Αντίστροφη μέτρηση για κλειστά σχολεία στις 5 Μαΐου

Η νέα αργία φέρνει χαμόγελα και στους μαθητές καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με τα μαθήματα να επανεκκινούν από την Τετάρτη 6/5. Αντίστοιχα κλειστές θα είναι και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές του νησιού.

Αγία Ειρήνη: Η ζωή της Μεγαλομάρτυρος και πολιούχου της Σαντορίνης

Η 5η Μαΐου είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγία Μεγαλομάρτυς Ειρήνη, μιας εμβληματικής μορφής της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης, της οποίας η ζωή συνδέεται με την πίστη, τη διδασκαλία και τη θυσία. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Αγία Ειρήνη γεννήθηκε στην Περσία με το όνομα Πηνελόπη και μεγάλωσε σε οικογένεια υψηλής κοινωνικής θέσης. Παρά το περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε, ήρθε σε επαφή με τον χριστιανισμό σε νεαρή ηλικία και αποφάσισε να τον ακολουθήσει, επιλογή που καθόρισε ολόκληρη τη ζωή της. Η μεταστροφή της αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Ωστόσο, η ίδια παρέμεινε σταθερή στην πίστη της, αντιμετωπίζοντας διώξεις και δοκιμασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα συναξάρια, συνοδεύτηκαν από θαυμαστά γεγονότα που ενίσχυσαν τη φήμη της. Η δράση της επεκτάθηκε πέρα από τον τόπο καταγωγής της, καθώς περιόδευσε σε διάφορες περιοχές, διδάσκοντας το χριστιανικό μήνυμα και προσελκύοντας νέους πιστούς. Η πορεία της συνδέθηκε με την πνευματική καθοδήγηση και τη δύναμη της πίστης, στοιχεία που την κατέστησαν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αγίες της Εκκλησίας που αποτελεί σύμβολο αφοσίωσης και πνευματικής αντοχής.