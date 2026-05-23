Οι αρχές εκτιμούν ότι τα ευρήματα συνδέονται με δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αρχές στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων και στην κατάσχεση 4,5 κιλών κάνναβης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους σε 17 κατοικίες στο νησί, ενώ συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα. Από τη διαδικασία προέκυψαν δύο συλλήψεις ημεδαπών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικό ποσό που εξετάζεται ως πιθανό προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της αστυνομίας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τις αρχές να προαναγγέλλουν ανάλογες στοχευμένες παρεμβάσεις και το επόμενο διάστημα.