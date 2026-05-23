Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Ιωάννινα με θύμα τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr ο Μάριος Οικονόμου φέρεται να οδηγούσε μηχανή και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δρόμο των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης, μετά το τροχαίο, με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε έναν δρόμο που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μάλιστα, στο σημείο έτυχε να βρίσκεται και ένας γερανός της αστυνομίας, ο οποίος και μετέφερε στη συνέχεια τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της τροχαίας, με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται εσπευσμένα στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο έτερος οδηγός είναι ένας 64χρονος άνδρας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο Μάριος Οικονόμου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε ομάδες της Super League, με σημαντικότερο σταθμό την ΑΕΚ, αφήνοντας το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

