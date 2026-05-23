Το τι κλάπηκε «αυτή τη στιγμή αξιολογείται». Η αστυνομία «άμεσα ανέπτυξε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και ειδοποίησε το γραφείο του εισαγγελέα, το οποίο ξεκίνησε ποινική έρευνα».

Θύμα ληστείας έπεσε ο θρύλος της Formula 1, Αλέν Προστ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εισβολής αγνώστων στο σπίτι του, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αστυνομικές πηγές.

Όπως αναφέρει το SkyNews, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή και κατά τη διάρκεια της διάρρηξης προκλήθηκε ένταση, με αποτέλεσμα ο 71χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις ελβετικές αρχές.

Οι ληστές φέρονται να ακινητοποίησαν μέλη της οικογένειάς του και να απέσπασαν αντικείμενα από χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Ο Αλέν Προστ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Formula 1, έχει κατακτήσει τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα και θεωρείται από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών.