Για να καλύψουν τα ίχνη τους έδωσαν τον σουγιά να τον κρύψει συμμαθήτριά τους.

Δύο 15χρονοι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου στα Γιάννενα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr οι δύο δράστες προσέγγισαν το θύμα το πρωί της Τετάρτης. Τότε, ο ένας από τους 15χρονους, προτάσσοντας έναν σουγιά, απαίτησε και αφαίρεσε από το παιδί το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ.

Μετά τη ληστεία, ο ένας από τους κατηγορούμενους έδωσε τον σουγιά (μήκους 16 εκατοστών) σε μια ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα. Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, παρέδωσε αργότερα το όπλο στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στους ανήλικους δράστες, αλλά προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι 15χρονοι μαθητές θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.