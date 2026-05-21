O μαθητής νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026» συμμετείχε ο 18χρονος μαθητής Ειδικού Σχολείου από την Ηλεία, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ο μαθητής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του καθώς η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Ανησυχία για τις επαφές του στους αγώνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός είχε ταξιδέψει στο Λουτράκι μαζί με την αποστολή της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής, συμμετέχοντας κανονικά στις αθλητικές δραστηριότητες των Special Olympics, που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου και συγκέντρωσαν περισσότερους από 450 αθλητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο μαθητής επέστρεψε στην Ηλεία την περασμένη εβδομάδα και λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε υψηλό πυρετό και σοβαρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο ΠΓΝ Πατρών, όπου παραμένει σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και σε οικογένειες αθλητών που συμμετείχαν στους αγώνες στο Λουτράκι, καθώς ο 18χρονος βρισκόταν σε στενή επαφή με άλλα παιδιά και συνοδούς κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σε επιφυλακή και το σχολείο του

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας αναμένεται να επισκεφθεί τη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής για ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς εντός του σχολείου. Την ίδια στιγμή η διευθύντρια της σχολικής μονάδας δηλώνει ότι οι διαβεβαιώσεις που έχει λάβει είναι καθησυχαστικές για το σύνολο των μαθητών του σχολείου. «Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς και η διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το παιδί συμμετείχε στους Special Olympics στο Λουτράκι και επέστρεψε την περασμένη Τετάρτη στην Ηλεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παρουσίασε τα πρώτα του συμπτώματα την Κυριακή. Δε νομίζω ότι συνδέεται η συμμετοχή του στο Λουτράκι με την ασθένειά του. Ο μαθητής επέστρεψε υγιής και μετά από κάποιες ημέρες άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα. Εμείς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία για την πορεία της υγείας του παιδιού» δηλώνει στο ilialive.gr η διευθύντρια.

Νίκος Κοροβέσης: Είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουμε χημειοπροφύλαξη στους μαθητές

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Ηλείας θα μεταβεί αύριο στη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής προκειμένου να ενημερώσει γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό. Όπως τονίζει στο ilialive.gr ο Αντιπεριφεριάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης έχει εξασφαλιστεί ήδη και η προμήθεια των κατάλληλων φαρμάκων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χορήγηση χημειοπροφύλαξης στους μαθητές. «Αύριο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας θα επισκεφθεί το σχολείο για να ενημερώσει τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εμείς έχουμε πάρει ήδη προμηθευτεί φάρμακα, και περιμένουμε από τον ΕΟΔΥ να ταυτοποιήσει το μικρόβιο για να εξακριβωθεί η αναγκαιότητα χορήγησης χημειοπροφύλαξης» τονίζει ο κ. Κοροβέσης.

Επιστολή από τον Σύλλογο ΑμεΑ «Ήλις» - Τι ζητούν οι γονείς των συμμαθητών του

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής, μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας που εμφανίστηκε σε μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε σοβαρή κατάσταση, στο ΠΓΝΠ. Σε επιστολή που απέστειλε προς κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις» κάνει λόγο για μηδενική ενημέρωση προς του γονείς, καμία εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγείας, παρά το γεγονός ότι συγγενικό πρόσωπο του ασθενούς βρέθηκε στη μονάδα. Την αγανάκτηση της εκφράζει η πρόεδρος του Συλλόγου «Ήλις» Αγαθή Ρηγοπούλου δηλώνοντας: «Πώς γίνεται, όλο το προσωπικό στο Νοσοκομείο Πύργου να έχει λάβει χημειοπροφύλαξη και τα δικά μας παιδιά, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα να μην έχουν προφυλαχθεί; Και το σχολείο να λειτουργεί κανονικά… Εμείς έχουμε πληροφορηθεί ότι ο αδερφός του μαθητή ήταν κανονικά χθες στο σχολείο. Οι γονείς δεν είχαν απολύτως καμία ενημέρωση».

Η επιστολή του Συλλόγου προς όλες τις αρμόδιες Αρχές

Ο Νομαρχιακός Σύλλογός Γονέων και Κηδεμόνων και Αμεα Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα:

Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό.

Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας.

Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο.

Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Για τον Σύλλογο

Η Πρόεδρος Αγαθή Ρηγοπούλου - Η Γραμματέας Ασημίνα Ζάρκου