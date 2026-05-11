Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα Νότια της Αμαλιάδας.

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αμαλιάδα στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας, με γεωγραφικές συντεταγμένες 37.7444° Β, 21.1368° Α, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το ilialive.gr η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16.06 το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ηλεία και τη Ζάκυνθο, μέγεθος 3,7R και εστιακό βάθος 15 χλμ. με το επίκεντρο να είναι ανάμεσα στα Δουνέικα και το Βασιλικό.