Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη.

Δεν άφησε αναπάντητα το ΠΑΣΟΚ τα όσα ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης στη συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά», κατηγορώντας τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρεί να στρέψει το πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης μακριά από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, οι αναφορές Ζαχαριάδη περί ευθυνών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα προβλήματα της κοινωνίας, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ανταποκρίνονται στην πολιτική πραγματικότητα και υποβαθμίζουν τον θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ακολουθεί τη λογική της πόλωσης και της τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ακρίβειας, θεσμικής αποδυνάμωσης και κοινωνικών ανισοτήτων.

Η προτεραιότητά του παραμένει η υπεύθυνη, προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, με στόχο την πολιτική αλλαγή και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ καλεί όλα τα κόμματα να επικεντρωθούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας και όχι σε τακτικές εντυπώσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων που δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία.