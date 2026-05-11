Ο Μακρόν εκνευρίστηκε και ανέλαβε δράση...

Ο Εμάνουελ Μακρόν βρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής Africa Forward 2026 στο Ναϊρόμπι αλλά όπως φαίνεται και από βίντεο δεν άντεξε τη φασαρία.

Σηκώθηκε από τη θέση του, πήρε το μικρόφωνο και εμφανώς θυμωμένος επέπληξε τους συμμετέχοντες.

Το περιστατικό έγινε χώρα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πολιτιστικού συνεδρίου όπου καλλιτέχνες και νέοι ομιλητές απευθύνονταν στο κοινό. Ωστόσο, το κοινό φέρεται να ήταν πολύ θορυβώδες, γεγονός που ενοχλούσε τους ομιλητές. Τότε ανέλαβε δράση ο Εμάνουελ Μακρόν.

«Κιόλας; Δεν θα περιμένετε τη σειρά σας;» απόρησε μία από τις συμμετέχουσες βλέποντας τον Μακρόν να ανεβαίνει στη σκηνή. «Θα βάλω τάξη» απάντησε ο Μακρόν και πήρε το μικρόφωνο.

«Συγνώμη σε όλους! Έι! Έι! Έι! Λυπάμαι, παιδιά, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσουμε για πολιτισμό, να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, τόσο εμπνευσμένους, να έρχονται εδώ και να κάνουν ομιλία με τόσο θόρυβο. Αυτό είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού. Λοιπόν, προτείνω, αν θέλετε να κάνετε διμερείς συναντήσεις ή να μιλήσετε για κάποιον άλλο, εννοώ, για κάτι άλλο, έχετε δωμάτια για διμερείς συναντήσεις ή βγείτε έξω. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, ακούμε τους ανθρώπους και παίζουμε στο ίδιο παιχνίδι, εντάξει; Ευχαριστώ» είπε ο Μακρόν και καταχειροκροτούμενος παρέδωσε το μικρόφωνο και κάθισε στη θέση του.

Η Σύνοδος Κορυφής Africa Forward 2026 συνδιοργανώθηκε από τον Κενυάτη πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο και τον Μακρόν με επίκεντρο την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ Αφρικής και Γαλλίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=FGGe-g3b-IU}