Για τη φράση του βασιλιά Καρόλου ότι οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά, χωρίς τους Βρετανούς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχασε ευκαιρία και σχολίασε την ατάκα του βασιλιά Καρόλου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, περί γαλλικών στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο μονάρχης είπε: «Πρόσφατα δηλώσατε κ. πρόεδρε ότι αν δεν υπήρχαν οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω πως αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά», ατάκα που έκανε τους παριστάμενους να γελάσουν.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε το απόσπασμα στα social media και σχολίασε: «Αυτό θα ήταν σικ!».

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2049456201570644039}

Η ατάκα του βασιλιά Καρόλου ήταν σχόλιο για τις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, τον Ιανουάριο, όταν είπε πως χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ στον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο «θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα γιαπωνέζικα».