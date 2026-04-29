Το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί μια ενδιάμεση συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από την Ουάσιγκτον.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για ένα παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι σε πρόσφατες συναντήσεις ο Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει την οικονομική πίεση στο Ιράν, πλήττοντας την οικονομία του και τις εξαγωγές πετρελαίου του μέσω περιορισμών στη ναυσιπλοΐα από και προς τα λιμάνια του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αξιολόγησε ότι οι υπόλοιπες επιλογές του - η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση - ενείχαν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Η απόφαση του Τραμπ υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εισέλθουν σε μια παρατεταμένη φάση όπου οι εχθροπραξίες θα έχουν σε μεγάλο βαθμό «παγώσει», χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί μια βιώσιμη λύση για τη σύγκρουση. Παράλληλα, παρατείνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό των πλοίων που κατευθύνονται προς και από ιρανικά λιμάνια, επιδιώκοντας να περιορίσουν τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο, ενώ την ίδια στιγμή και το Ιράν παρεμποδίζει διελεύσεις μέσω του στενού.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, κυρίως σε χώρες του Κόλπου.

Μια εκεχειρία ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ ακολούθησαν συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ στις 11-12 Απριλίου, οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία.

Ο Τραμπ στη συνέχεια δήλωσε ότι η εκεχειρία είχε παραταθεί κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, εν αναμονή πρότασης από την Τεχεράνη.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς το Ιράν πρότεινε σχέδιο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας το ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.