Ποια είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής - Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι και οι γονείς τους.

Η αγωνία χιλιάδων μαθητών και γονέων κορυφώνεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο πότε και πού θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο με μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων που διεκδικούν μια θέση στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και πλέον το βάρος έχει πέσει στη φάση της βαθμολόγησης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, η διόρθωση των γραπτών ξεκίνησε με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, χωρίς ωστόσο να γίνουν εκπτώσεις στην ακρίβεια και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Οι βαθμολογητές καλούνται να αξιολογήσουν μεγάλο όγκο γραπτών, γεγονός που εξηγεί και τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και δοθεί η σχετική έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της επιτροπής στο https://depps.minedu.gov.gr. Η πρόσβαση στα αποτελέσματα θα γίνει αποκλειστικά με τη χρήση του εξαψήφιου κωδικού κάθε υποψηφίου και όχι με ονοματεπώνυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Επιπρόσθετα αναμένεται να σταλεί email στους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων για τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή τη σχολική μονάδα στην οποία θα είναι επιλαχόντες καθώς και για τη συνολική βαθμολογία τους και τη σειρά κατάταξης στο σχολείο επιλογής τους

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται περίπου 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο χρονικό διάστημα τοποθετείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ήτοι η Παρασκευή 15/5, ενώ ως ανώτατο χρονικό όριο εκτιμάται ότι θα είναι τα μέσα του μήνα ήτοι στις 20/5.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφών και κάλυψης των θέσεων, καθώς και η ενεργοποίηση των επιλαχόντων σε περίπτωση που κάποιοι επιτυχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση τους.

Εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Ωνάσεια Σχολεία: Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία: Επίδειξη απαντητικών φύλλων της εξέτασης - Το πρωτόκολλο

Σε δεύτερο χρόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων , ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, εφόσον οι ανωτέρω επιθυμούν να λάβουν γνώση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας, το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, τα σχολεία στα οποία ήταν υποψήφιος/-α, ο κωδικός της αίτησης συμμετοχής, ο 6ψήφιος κωδικός υποψηφίου/-ας και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο διαγωνίσθηκε.

Η αίτηση συνυπογράφεται (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και από τους δύο (2) γονείς / κηδεμόνες ή υποβάλλεται ξεχωριστά από τον κάθε γονέα / κηδεμόνα με ψηφιακή υπογραφή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou . Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθεί και η εξουσιοδότηση από τους γονείς/κηδεμόνες (η οποία πρέπει να γίνει μέσω gov).

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων οι αιτούντες , θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο θα λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Διευκρινίζεται ότι τα απαντητικά φύλλα θα είναι φωτοτυπημένα, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων και διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/-τριας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ).