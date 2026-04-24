Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία, πώς θα δείτε τη λίστα με τους επιτυχόντες.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Η κλήρωση ξεκίνησε στις 16:30 με την διαδικασία να μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας στο Youtube όσο και από τη ΕΡΤ εδώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=_Q-MWjRLIZI}

Η κλήρωση διεξήχθη από την αρμόδια επιτροπή, με τη στήριξη του ΙΤΥΕ Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου και με τη χρήση ειδικού λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα), ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία: Πού θα δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ, εδώ όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να τα αναζητήσουν χρησιμοποιώντας τον εξαψήφιο κωδικό τους. Παράλληλα, οι γονείς και οι κηδεμόνες των επιτυχόντων θα ενημερωθούν και μέσω email στον λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.