Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αξίωσε η λιβανέζικη κυβέρνηση να «σταματήσει τη μασκαράτα και την ταπείνωση των άμεσων διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ. Ο Τραμπ επιμένει ότι θέλει να «κλείσει» συμφωνία.

Παρά τη δήλωση της Χεζμπολάχ ότι απέρριψε τους όρους για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε την Πέμπτη πως «η Χεζμπολάχ μας πήρε τηλέφωνο και είπε "Τι θα λέγατε να σταματήσουμε;"».

«Πιστεύω ότι θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν εκεί πέρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Όβαλ Γραφείο. «Αυτός είναι ένας κάπως διαφορετικός κόσμος, αλλά είναι συνδεδεμένος με το Ιράν. Και θα ήταν πραγματικά ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει λίγη ειρήνη. Ο Λίβανος δέχεται επιθέσεις εδώ και τόσα χρόνια. Είναι πάντα στην πλευρά του αδυνάτου. Και θα ήταν πραγματικά ωραίο αν αυτό μπορούσε να τελειώσει».

Υπενθυμίζεται πως ο ηγέτης της Χεζμπολά Ναΐμ Κάσεμ είχε απορρίψει νωρίτερα τη συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός» που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον την προηγουμένη, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος από την υπόλοιπη χώρα», τόνισε ο σεΐχης Κάσεμ στο μήνυμά του, ενώ το Ιράν έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον ολοκληρτικό τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ο Τραμπ, παράλληλα, επανέλαβε χθες έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει αρκετές φορές: ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά εξαλείψει» τον στρατό του Ιράν.

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«Έχουν απομείνει μερικοί πύραυλοι, αλλά πολύ λίγοι σε σύγκριση με αυτούς που είχαν», δήλωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι εάν η Τεχεράνη σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, θα ήταν ένας «καλός λόγος» για να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος - ο οποίος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, παρά τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις τόσο από το Ιράν όσο και από τον αμερικανικό στρατό.

«Αν χτυπήσουν αμερικανικά στρατεύματα, νομίζω ότι θα [ξεκινούσα ξανά τον πόλεμο] πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Πηγή: CBS