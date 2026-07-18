Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό με προορισμό την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με την αμερικανική πολιτική ηγεσία.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψής του αποτελεί η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η λιβανική προεδρία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, οι οποίες διεξήχθησαν στη Ρώμη και ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη.

Το πρόγραμμα του Αούν στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, ο Ζοζέφ Αούν θα έχει επίσης συναντήσεις με αρκετούς υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο να εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και οι προοπτικές ενίσχυσης της σταθερότητας στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή και εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, κυρίως στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, όπου η κατάσταση παραμένει εύθραυστη παρά τη μείωση των εχθροπραξιών.

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί επίσης το ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τις λιβανικές περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατοχή, ένα θέμα που η Βηρυτός θεωρεί κομβικής σημασίας για την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της χώρας και την αποφυγή νέας κλιμάκωσης της έντασης. Η λιβανική πλευρά εκτιμά ότι η ενεργός εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση μιας βιώσιμης λύσης και στη διασφάλιση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Η επίσκεψη του προέδρου Αούν στην αμερικανική πρωτεύουσα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις διμερείς σχέσεις Λιβάνου–Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής συνεργασίας, καθώς και για την αναζήτηση διεθνούς στήριξης στις προσπάθειες διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.