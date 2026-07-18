Μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, θα έχει γίνει και η πλήρωση των θέσεων της Πολιτικής Γραμματείας.

Συμφωνία για τον τρόπο που θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, στον δρόμο προς τις κάλπες, φαίνεται πως έχει υπάρξει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr, η Κουμουνδούρου θα πορευτεί με ένα συλλογικό σχήμα, όπου όλοι θα είναι ίσοι, χωρίς «πρωτιές», όπως λένε πρόσωπα από το κόμμα.

Όλα δείχνουν πως νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Νίκος Παππάς, με αναπληρώτρια τη Νατάσα Γκαρά, η οποία θα αφήσει το γραφείο Τύπου. Ο Παύλος Πολάκης, αναλαμβάνει γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμό, με γραμματέα Οργανωτικού τον Γιάννη Μπουλέκο, ενώ για εκπρόσωπος Τύπου θα είναι ο αναπληρωτής ως σήμερα, Δημήτρης Μελίδης, που θα έχει κοντά του τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, θα έχει γίνει και η πλήρωση των θέσεων της Πολιτικής Γραμματείας.