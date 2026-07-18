Η εικόνα προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών, με αρκετούς να καταγράφουν το συμβάν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο της Αθήνας, όταν οδηγός μοτοσικλέτας εθεάθη να κινείται φορώντας κανονικά το κράνος του, έχοντας όμως τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του ένα μεγάλο φίδι.

Η εικόνα προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών, με αρκετούς να καταγράφουν το συμβάν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και πλήθος σχολίων.

Στο βίντεο διακρίνεται ο αναβάτης να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του με απόλυτη ψυχραιμία, σαν να πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδρομή, ενώ το μεγάλο ερπετό παραμένει τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του, χωρίς να φαίνεται να τον ενοχλεί ή να αντιδρά.

{https://www.tiktok.com/@chris.k908/video/7663609209497324802}

Το πρωτοφανές θέαμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας σατιρικά σχόλια, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να εγκυμονεί μια τέτοια επιλογή κατά την οδήγηση.

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Όπως επισήμαναν, μια απρόβλεπτη κίνηση του φιδιού θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού ή να επηρεάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αναβάτη ή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε το περιστατικό. Ωστόσο, το βίντεο εξακολουθεί να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις και διχάζοντας τους χρήστες ανάμεσα σε όσους το θεωρούν μια εντυπωσιακή εικόνα και σε εκείνους που κάνουν λόγο για μια επικίνδυνη συμπεριφορά στον δρόμο.