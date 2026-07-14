Πρόκειται για μία ακόμη υποχρεωτική τεχνολογία του γνωστού σε όλους κανονισμού GSR2, που στοχεύει εκτός των άλλων στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Από φέτος, όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού.

Πρόκειται για μία ακόμη υποχρεωτική τεχνολογία του γνωστού σε όλους κανονισμού GSR2, που στοχεύει εκτός των άλλων στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Με ακόμη ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης εξοπλίζονται πλέον υποχρεωτικά όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το Advanced Driver Distraction Warning (ADDW), την τεχνολογία που παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και τον προειδοποιεί όταν διαπιστώνει ότι έχει αποσπαστεί από την οδήγηση.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η εφαρμογή του εντάσσεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό General Safety Regulation 2 (GSR2), ο οποίος εισάγει σταδιακά νέα πρότυπα ασφαλείας με στόχο τη σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Η απόσπαση της προσοχής συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να χαθεί ο έλεγχος μιας κρίσιμης κατάστασης.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά υποχρεωτική τη χρήση τεχνολογιών που μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως τέτοιες περιπτώσεις και να προειδοποιούν τον οδηγό πριν η απροσεξία εξελιχθεί σε κίνδυνο.

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Το ADDW χρησιμοποιεί κάμερα ή αισθητήρες υπερύθρων που είναι τοποθετημένοι στην καμπίνα και παρακολουθούν διαρκώς την κατεύθυνση του βλέμματος και τις κινήσεις του κεφαλιού.

Τα οφέλη στην πράξη

Όταν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός έχει στρέψει την προσοχή του μακριά από τον δρόμο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο, το σύστημα ενεργοποιεί αρχικά οπτικές και στη συνέχεια ηχητικές προειδοποιήσεις, καλώντας τον να επικεντρωθεί ξανά στην οδήγηση.

Ο χρόνος αντίδρασης μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος, καθώς όσο αυξάνεται η ταχύτητα τόσο μικρότερο είναι το περιθώριο ασφαλούς απόσπασης.

Σε αντίθεση με τα συστήματα ανίχνευσης κόπωσης, τα οποία αξιολογούν κυρίως τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου ή τη διάρκεια της οδήγησης, το ADDW εστιάζει αποκλειστικά στην προσοχή του οδηγού.

Έτσι μπορεί να αναγνωρίσει καταστάσεις όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου, η παρατεταμένη ενασχόληση με την κεντρική οθόνη ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που απομακρύνει το βλέμμα από τον δρόμο, ακόμη και αν το όχημα εξακολουθεί να κινείται κανονικά μέσα στη λωρίδα του.

Τα προσωπικά δεδομένα

Η υποχρεωτική παρουσία κάμερας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει προκαλέσει προβληματισμό σε αρκετούς οδηγούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος, οι εικόνες δεν αποθηκεύονται ούτε μεταδίδονται σε τρίτους.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον υπολογιστή του οχήματος και χρησιμοποιείται μόνο για την αξιολόγηση της προσοχής του οδηγού και την ενεργοποίηση των απαραίτητων προειδοποιήσεων.

Σε αρκετά μοντέλα δίνεται η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του μενού του αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, όπως συμβαίνει και με άλλα υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας, το ADDW ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε νέα εκκίνηση του κινητήρα, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού αποτελεί μία μόνο από τις νέες τεχνολογίες που επιβάλλει ο κανονισμός GSR2.

Ο...σωτήριος εξοπλισμός ασφάλειας

Στον βασικό εξοπλισμό των νέων αυτοκινήτων περιλαμβάνονται επίσης η έξυπνη υποβοήθηση τήρησης των ορίων ταχύτητας (ISA), η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, η καταγραφή δεδομένων σύγκρουσης (EDR), η προεγκατάσταση για σύστημα αλκοολοκλειδώματος και μια σειρά ακόμη ηλεκτρονικών βοηθημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τα ανθρώπινα λάθη και να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.