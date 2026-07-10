Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η Volvo υπόσχεται σημαντικά μικρότερους χρόνους αναπλήρωσης της ενέργειας, επιτρέποντας στο EX60 να πραγματοποιεί ταχύτατες φορτίσεις σε σταθμούς συνεχούς ρεύματος.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 έκανε ντεμπούτο στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη νέα φιλοσοφία της σουηδικής μάρκας στην ηλεκτροκίνηση. Με προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, νέα αρχιτεκτονική και σύγχρονο σχεδιασμό, αποτελεί το σημαντικότερο νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας.

Στην εκδήλωση το επίκεντρο δόθηκε στην ασφάλεια, το στοιχείο που διαχρονικά αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της σουηδικής εταιρείας. Παρούσα ήταν και η επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre, Åsa Haglund, η οποία παρουσίασε το όραμα της μάρκας για την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει το νέο μοντέλο.

Οι συστάσεις

Το EX60 αποτελεί τον ηλεκτρικό διάδοχο της ιδιαίτερα επιτυχημένης οικογένειας XC60 και είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SPA3. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και αξιοποιεί τεχνολογίες όπως η δομική ενσωμάτωση της μπαταρίας στο πλαίσιο (cell-to-body), η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και η χρήση μεγάλων χυτών τμημάτων αλουμινίου, λύσεις που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του βάρους όσο και στην αύξηση της ακαμψίας και της συνολικής αποδοτικότητας του οχήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις δυνατότητες φόρτισης. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η Volvo υπόσχεται σημαντικά μικρότερους χρόνους αναπλήρωσης της ενέργειας, επιτρέποντας στο EX60 να πραγματοποιεί ταχύτατες φορτίσεις σε σταθμούς συνεχούς ρεύματος. Παράλληλα, οι νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρες και η εξελιγμένη διαχείριση της μπαταρίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη αυτονομία.

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Το αμπαλάζ

Σχεδιαστικά, το νέο SUV ακολουθεί τη γνώριμη μινιμαλιστική αισθητική της Volvo, εξελίσσοντας παράλληλα στοιχεία όπως τα φωτιστικά σώματα με την υπογραφή «Thor's Hammer», τις καθαρές επιφάνειες και την ιδιαίτερα προσεγμένη αεροδυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει την κομψότητα με τη λειτουργικότητα, χωρίς υπερβολές αλλά με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα.

All for safety

Η ασφάλεια παραμένει το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του EX60. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει την τελευταία γενιά συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, προηγμένους αισθητήρες και νέα ψηφιακή πλατφόρμα επεξεργασίας δεδομένων, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να αναλύει συνεχώς το περιβάλλον του και να παρεμβαίνει προληπτικά όταν χρειάζεται. Παράλληλα, η Volvo εισάγει και νέες λύσεις στην προστασία των επιβατών, επιβεβαιώνοντας ότι η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης συνοδεύεται από ακόμη υψηλότερα επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Η ελληνική παρουσίαση του EX60 σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της πορείας του μοντέλου προς την εμπορική του διάθεση, η οποία αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Με το νέο ηλεκτρικό SUV, η Volvo φιλοδοξεί να διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων premium SUV, συνδυάζοντας την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, την ψηφιακή εμπειρία και την ασφάλεια που αποτελεί διαχρονικά το ισχυρότερο στοιχείο της ταυτότητάς της.