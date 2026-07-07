«Κλείδωσε» η ημερομηνία που σταματάει το μέτρο του Δακτυλίου για το καλοκαίρι και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα επιτρέπεται κανονικά.

Φτάσαμε αισίως στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου γεγονός που σηματοδοτεί και επίσημα ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσης της εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την καλοκαιρινή σεζόν. Κάθε χρονο στα μέσα Ιουλίου το μέτρο του Δακτυλίου μπαίνει στον «πάγο» ελέω θερινών διακοπών γεγονός που δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στο κέντρο χωρίς τον «βραχνά» των «μονών και ζυγών».

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό τελευταία ημέρα ισχύος του Δακτυλίου για το καλοκαίρι του 2026 είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και τις 24 Ιουλίου το μέτρο του Δακτυλίου παραμένει κανονικά σε ισχύ με το ωράριο να διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη: από τις 07:00 έως τις 20:00

Παρασκευή: από τις 07:00 έως τις 15:00

Τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, οι περιορισμοί του Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται. Στόχος του Δακτυλίου είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Δακτύλιος της Αθήνας επεκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

-Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Δακτύλιο όλο τον χρόνο

Ορισμένες κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται από τους περιορισμούς του Δακτυλίου, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα. Ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα υβριδικά οχήματα, τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο καθώς και για συγκεκριμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 6 που πληρούν τα όρια εκπομπών CO₂.

Μετά τη θερινή διακοπή, η επιστροφή του Δακτυλίου αναμένεται να καθοριστεί, όπως κάθε χρόνο, με νέα υπουργική απόφαση που θα ορίζει την ημερομηνία έναρξης και τους όρους εφαρμογής για τη νέα περίοδο που παραδοσιακά τοποθετείται στα μέσα Οκτωβρίου.