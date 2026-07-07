Ζητά να θεσπιστεί μόνιμη διαδικασία δήλωσης για κάθε νέο ανελκυστήρα που τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία.

Τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, προτείνοντας να παραμείνει ενεργή τόσο για την καταγραφή ανελκυστήρων που δεν δηλώθηκαν εντός της αρχικής προθεσμίας όσο και για την υποβολή δηλώσεων νέων ή επαναλειτουργούντων ανελκυστήρων στο μέλλον.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής στις 30 Ιουνίου 2026 και το κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας, σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής καμίας νέας δήλωσης, ακόμη και με την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα «αδιέξοδο», καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών, διαχειριστών πολυκατοικιών και συντηρητών δεν πρόλαβαν ή δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απογραφής λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή παρερμηνείας των υποχρεώσεών τους.

Στην επιστολή της, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να δοθεί η δυνατότητα δήλωσης των υφιστάμενων ανελκυστήρων χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πλατφόρμα να παραμείνει ανοικτή για εκπρόθεσμες δηλώσεις με την ταυτόχρονη επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Παράλληλα, ζητεί να θεσπιστεί μόνιμη διαδικασία δήλωσης για κάθε νέο ανελκυστήρα που τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία, καθώς και για ανελκυστήρες που επαναλειτουργούν μετά από περίοδο ακινησίας, με δυνατότητα υποβολής της σχετικής δήλωσης εντός τριών μηνών χωρίς πρόστιμο.

Η Ομοσπονδία συνδέει, επίσης, τη διατήρηση της πλατφόρμας με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα, τονίζοντας ότι απαιτείται επαρκής χρόνος για την πλήρη καταγραφή του υφιστάμενου στόλου, τον προγραμματισμό των αναγκαίων επιθεωρήσεων και την προώθηση των απαιτούμενων αναβαθμίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη δημιουργίας προγράμματος επιδότησης για τις παλαιές πολυκατοικίες, κυρίως σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας των παλαιών ανελκυστήρων. Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, χωρίς οικονομική στήριξη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα από τους παλαιότερους ανελκυστήρες της χώρας.