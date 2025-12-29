Στόχος η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου για τα κτίρια.

Σημαντικές αλλαγές στον Κτιριοδομικό Κανονισμό φέρνει υπουργική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ισχύοντος πλαισίου για τα κτίρια. Με την απόφαση, που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, τροποποιούνται κρίσιμες διατάξεις του Κτιριοδομικός Κανονισμός οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την ταξινόμηση των κτιρίων, την ασφάλεια και αντοχή των κατασκευών, τα δομικά στοιχεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρα σε κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους, όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος αυτού παρουσιάζει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 9 μέτρων από την οριστική επιφάνεια του εδάφους στο σημείο πρόσβασης. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ιδίως σε παλαιότερα κτίρια.

Παράλληλα, επανακαθορίζονται τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη των χώρων, τα οποία πλέον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ακόμη και κατά παρέκκλιση τυχόν προδιαγραφών του φορέα λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του. Η πρόβλεψη αφορά περιπτώσεις επιτρεπόμενης χρήσης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες προέβλεπαν κύριες χρήσεις εκτός κατοικίας σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησης, δηλαδή ειδικά κτίρια κατά τον ΝΟΚ.

Στο ίδιο πνεύμα απλοποίησης, καταργείται το όριο τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ορόφου για την αλλαγή της μορφής κλιμάκων σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες διατάξεις. Η αλλαγή επιτρέπεται πλέον σε περιπτώσεις μεταβολής χρήσης, εφόσον το πλάτος των κλιμάκων επαρκεί για την ασφαλή διαφυγή του πληθυσμού, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τον χρόνο αλλαγής της χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η πρόβλεψη ειδικού χώρου σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου αποκλειστικά για την τοποθέτηση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για καταστήματα. Τα χαρακτηριστικά του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες, ενώ κάθε σχετική κατασκευή πρέπει να ακολουθεί τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Αλλαγές επέρχονται και στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς προβλέπεται ότι όταν ο όγκος του κτιρίου υπερβαίνει τον προβλεπόμενο, απαιτείται η γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για το αν είναι αναγκαία η εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης. Στον υπολογισμό του όγκου συνυπολογίζονται οι κλειστοί χώροι με τα δομικά στοιχεία που τους ορίζουν, εξαιρουμένων θερμομονώσεων, επικαλύψεων και διακοσμητικών στοιχείων όψεων, ενώ δεν προσμετρώνται υπόγειοι χώροι που δεν αποτελούν κύρια χρήση ούτε οι ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων, οι γνωστές πιλοτές.