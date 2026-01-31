Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατόπιν συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, λόγω ψύχους, για μία εβδομάδα.

Εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στην Ουκρανία αφήνοντας για ώρες το Κίεβο χωρίς νερό και θέρμανση ενώ διεκόπησαν και τα δρομολόγια του μετρό.

Σύμφωνα με την Pravda της Ουκρανίας που επικαλείται αξιωματούχους των εταιριών ενέργειας και μέλη του υπουργικού Συμβουλίου, σημειώθηκε δυσλειτουργία του συστήματος ενέργειας της χώρας με συνέπεια ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας να μείνει επί ώρες χωρίς ηλεκτρικό.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ, ανέφερε ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κρίσιμες υποδομές αποκαταστάθηκε στις περιοχές: Κίεβο, Ντνιεπροπετρόφσκ, Χάρκοβο, Ζιτόμιρ και Οδησσό. Το επόμενο στάδιο θα είναι η σταδιακή αποκατάσταση των οικιακών καταναλωτών, σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας παρουσιάστηκε «ταυτόχρονη πτώση των συστημάτων της γραμμής 400 kV ανάμεσα στην Ρουμανία και στην Μολδαβία αλλά και εκείνης των 750 kV ανάμεσα στην δυτική και κεντρική Ουκρανία».