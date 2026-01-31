Βάση για τη Διακήρυξη του νέου κόμματος η Επιτροπή Σιακαντάρη.

Μπορεί να πρόκειται για μια μελέτη του Ινστιτούτου όλα όμως δείχνουν πως θα αποτελεί τη βάση για τη Διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η σκέψη μοιάζει απλή: Πώς μπορεί να υπάρξει σύγκλιση των τριών ρευμάτων σκέψης, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας; Και μπορεί αυτό το ρεύμα να γίνει πλειοψηφικό και να δώσει λύσεις την εποχή που ζούμε;

Η Επιτροπή, πάντως, που συγκροτήθηκε αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους και των τριών ρευμάτων, που προέρχονται και από τους πολιτικούς χώρους που εκφράζουν τα ρεύματα αυτά.

Ο δε επικεφαλής της Γιώργος Σιακαντάρης, που τυγχάνει και αρθρογράφος του Dnews, αποτελεί ασφαλώς εγγύηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς που θα γίνει...

Β.Σκ.