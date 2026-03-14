Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων παρουσιάσεων που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του βιβλίου με το κοινό.

Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη 18 Μαρτίου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τον δεύτερο κύκλο παρουσιάσεων του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Η ανακοίνωση:

«Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Πλαταιών & Αμφιπόλεως, Αλεξανδρούπολη) στην παρουσίαση του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Νατάσα Λοΐζου

Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Φώτης Μαλτέζος

Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

Κατερίνα Μπέρδου

Δικηγόρος

Χάρης Τζήμητρας

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

Χρήστος Χριστοδούλου

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γεωργία Σαδανά

Δημοσιογράφος

Ώρα προσέλευσης: 18:30 - Ώρα έναρξης: 19:00».